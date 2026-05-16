【ジュネーブ＝船越翔】ハンタウイルスの感染者が相次いで確認されたクルーズ船を巡り、世界保健機関（ＷＨＯ）は１５日、これまでに計９人としていた感染者数を計８人に修正すると発表した。陽性反応を示した米国人乗客が感染していないことが詳細検査で確認されたという。ＷＨＯによると、感染者８人からはいずれも、人から人への感染がまれにあるアンデス型のウイルスが検出されている。感染力の強化などを示すウイルスの変