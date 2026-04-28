天皇陛下と雅子さまの間の席で、基調講演に熱心に耳を傾けられていたのは、白いセットアップをお召しの愛子さま。4月21日、天皇ご一家は東京都千代田区で行われた「第41回世界獣医師会大会」に出席された。皇室担当記者はこう語る。「同大会は獣医学分野で最も歴史のある国際会議で、日本での開催は’95年以来31年ぶりです。前回は当時天皇皇后でいらした上皇ご夫妻が出席されています。もともと天皇陛下お一人のご出席と発表され