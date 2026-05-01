今国会中の皇室典範改正に、高市政権が意欲を見せている。「皇族数の確保」が主題とされるなかで、皇室史に詳しい島田裕巳さんは「国会での議論は、『男子男系の血統』のみに終始し、皇室の伝統への理解という大事な観点が抜け落ちている」という――。写真提供＝共同通信社宮内庁楽部による春季雅楽演奏会に臨まれる愛子さま＝2026年4月25日午後、皇居（代表撮影） - 写真提供＝共同通信社■天皇家の中心となる愛子さまの存在4月2