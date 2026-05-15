ADHD（注意欠如・多動症）の治療薬「コンサータ」は、不注意や多動などの症状の改善に効果があるとされ、患者団体の発達障害当事者協会によりますと、国内で20万人以上の患者に処方されています。ただ、患者数の増加や別の治療薬の供給停止などを背景に、去年9月ごろから供給不足が続き、薬を入手できない患者が相次いでいるということです。こうした中、発達障害当事者協会は15日、上野厚労相に対し、供給不足の改善を求める要望