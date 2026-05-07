2026年5月1日、ご静養のため栃木県の御料牧場に入られた天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。御料牧場内の集会所で福田富一知事や職員らに出迎えられたご一家は、笑顔であいさつを交わされた。【写真】愛子さまのご静養ファッション全身姿を見る。ほか、天皇皇后両陛下とのリンクコーデなどもこの日、愛子さまは可愛らしい印象を与えるピンクのセーターに、黒のパンツを合わせて全体を引き締めていた。セーターの首元にはパール調