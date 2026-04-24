社会の変化と共に、国民が抱く「皇室像」もまた変遷を遂げてきた。しかし、先日の被災地訪問で目撃された光景は、長年現場を知る記者たちをも絶句させるものだった。【写真】天皇ご一家と奉迎者との距離が「100メートル」はあったという原子力災害伝承館での一幕「4月6日に東日本大震災の被災地として福島を訪れた際のことです。JRの駅に集まった奉迎者や皇室担当記者たちの口からは、“遠すぎる”という困惑の声が相次ぎました