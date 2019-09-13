◇米女子ゴルフ ホンダLPGA第1日（2026年2月19日 タイ・サイアムCC（パー72））

米女子ゴルフ今季第2戦が19日に開幕し、ツアー通算7勝の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、チャネッティー・ワンナーセン（21＝タイ）とともにトップに立った。開幕戦に続く2試合連続の首位発進。今大会は予選落ちがなく、4日間で争われ、日本勢は12人が出場している。

強い日差しの中でスコアを伸ばした畑岡は上機嫌だった。「アイアンショットが凄く良くて、チャンスをたくさんつくれた」と2戦連続の首位発進に充実の表情を浮かべた。

パー5の4ホールのうち、3ホールでバーディーを奪った。ピンに寄せるショットを連発し「最近はパー5でボギーを打つ呪いにかかっていたので良かった」と冗談交じりに振り返った。

初日から7アンダーをマークした。ただ、昨年の優勝スコアは通算28アンダーだっただけに「30アンダーを目指さないと。アクセルを踏み込まないと駄目」と貪欲に話す。そのポイントにはパットを挙げ「打ち切れないことがあったので、もっとアグレッシブに打ちたい」。米ツアー通算8勝目に向け、修正も忘れていなかった。