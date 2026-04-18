＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー初戦「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の“前哨戦”は、予選ラウンドが終了。決勝進出を逃した渋野日向子と櫻井心那は、同大会の出場資格を得られないことが決まってしまった。【写真】昨年のシェブロン選手権は“すごいこと”が起こりましたシェブロン選手権は、歴代優勝者、