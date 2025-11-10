雨中のプレーオフで畑岡奈紗に敗れた荒木優奈(C)Getty Images女子ゴルフのルーキー・荒木優奈が、11月9日に自身のインスタグラムを更新。同日まで行われた日米女子ツアー共催「TOTOジャパンクラシック」（滋賀県・瀬田ゴルフコース北コース）での惜敗の2位を振り返った。【写真】20歳荒木優奈の「緊張した」と振り返った実際の投稿をチェック通算15アンダーの首位タイで最終日をスタートした荒木だったが、4ホールを消化した時