プロゴルファーは、毎日ように試合でしのぎを削る。練習場でボールを打って技術を磨き、クラブなどの道具の調整にも余念がない。そして、技術や道具以上にルールに対する理解が深いことも、プロとして戦う上でとても重要で、それはアマチュアの感覚からはかけ離れたものであることもある。 超えた？超えてない？畑岡プロへの処置が話題 4月にラスベガスで開かれた「アラムコ選手権」最終日、1番ホ}