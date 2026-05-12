シーズン全37試合で争われる国内女子ツアー。その今季メジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」は、河本結のメジャー初優勝で幕を閉じた。ギアやスイングなどに注目が集まるなか、ALBA Netでは選手の“足元”にもフォーカス。出場した119人がどのブランドのシューズを履いているのかを徹底調査した。【写真】今季メジャー初戦を制した河本結が履くシューズは？その結果、大会終了時点でシェアNo.1に輝