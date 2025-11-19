＜CMEグループ・ツアー選手権事前情報◇18日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞8年連続8度目の出場。ポイントランキングトップ60しか出場できない最終戦に、畑岡奈紗が戻ってきた。その肩書きはポイントランク12位に米通算7勝。2週間前、日米共催「TOTOジャパンクラシック」では2022年4月以来、3年半ぶりに優勝カウントを増やすことができた。【フォト集】ツアー初優勝者がもらえる“オーダー”ロレックスが超