＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 3日目◇31日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞畑岡奈紗の2組前を回っていたキム・アリム（韓国）は、17番パー3のグリーン上でかなりの時間を費やした。強風によってボールが静止せず、アドレスをすることもできない。畑岡はティイングエリアで20分ほど待たされたのち、午後4時19分に一時中断。日没まで天候回復が見込めないことから、