【イタリア・リビーニョ１８日発】アルプスの銀世界で最高の輝きを放った。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、初出場の深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で金メダルに輝いた。１９歳１か月での優勝は、冬季五輪の日本女子史上最年少記録となった。本格的に競技を始めたのは１３歳でスポーツ界では早いとは言えないが、急激な進化で頂点を勝ち取った要因はどこにあるのか――。恩師、戦友の証言から迫った。

金メダルが確定すると、自然と涙が潤んだ。１本目は転倒するも「まだチャンスがある」と気持ちを切り替えた。２本目で８５・７０点をマークして首位に立つと、最終３本目には大技のスイッチバックサイド１２６０を決め、得点の上積みに成功。「（金メダルを）首にかけた時に重みが伝わって、今まで自分だけじゃなくて、周りと一緒にやってきて良かったなと思った。日本代表として大会に出られてうれしいし、この国で生まれてよかった」と笑顔がはじけた。

冬季五輪史に新たな１ページを刻んだ深田の転機は６年前。地元・愛知で練習時に偶然、佐藤康弘コーチに声をかけられた。わずか３０分の指導だったが、自身の滑りが劇的に向上。ストレートエアの高さが一気に変わった。「このコーチに教えてもらいたい」と、毎週末は埼玉の練習拠点に足を運ぶようになった。

名指導者から本格的に競技の指導を仰ぎ、瞬く間に才能が開花。深田自身の心境にも変化があった。母校・椙山女学園中（愛知）で担任だった森田麻依子さんは「ちょうど伸びてきたタイミングで『スノーボードを頑張りたい』という話は、お母さんを含めた面談か電話の時に聞いたのを覚えている。コーチに付いていくので長期で遠征に行きます、みたいな話があった」。競技への熱意が上がると、自然と競技の結果もついてきた。

好結果の裏にあったのはケタ違いの練習量だ。決して天才の部類ではないが、猛練習に耐え得る丈夫な体が武器。深田と同じく佐藤コーチを師事する岩渕麗楽（バートン）は、本紙に「どんなキツい練習も絶対にやり切れるタフさを持っている。練習もゆるまないし、最初から最後までやり切れる集中力は茉莉ちゃんの強みだと思う」と明かした。

早めに練習場へ向かい、遅くまで残って練習をこなすのが当たり前。オフシーズンでも１日約７時間汗を流す日もあった。深田が「ほぼキツいことの方が多かった。少しの成功で、やっと次に進めるような、そういう道のりだった」と回想。地道な努力が実を結び「本当にスノーボードをやってきて良かったなと心から思えた」と声を弾ませた。

今大会のビッグエア（ＢＡ）では、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が金メダルを獲得。女子日本勢のＢＡ＆ＳＳは世界トップクラスの実力で、深田と言えども今後の活躍が確約されているわけではない。「４年後もみんなでプッシュし合いたい。技（のレベル）も上がっていると思うので、そこで自分を超えられるようにしたい。ＢＡもＳＳもいい結果で終わらせられるように、また練習をたくさんしたい」。次なる偉業へ、己を磨き続ける。