3月のWBCで韓国代表に選出されているドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が15日（日本時間16日）、日本メディアの取材に応じ、「自国を代表し、韓国代表として国際舞台でプレーできるのは大きな名誉。今後も国際大会に出場できる機会があるなら、どの大会にも参加したいと思っている。チームには28日（同29日）に合流する予定で、26日（同27日）にここでの予定を終えて日本へ向かう」と語った。

1次ラウンドは日本、オーストラリア、チェコ、台湾と同じＣ組。日本とは開幕2戦目の3月7日に対戦予定となっている。

不動の遊撃手として期待されていたブレーブスの金河成（キム・ハソン）が右手中指の腱（けん）断裂で離脱。二塁、遊撃を守れる金慧成は「まだ何も聞いていない。最終的な判断は監督が決めることだし、野球選手として監督が求めるポジションでプレーするつもりだ」と語った。

同僚の大谷、山本が選出されている日本との対戦について「日本には素晴らしい投手が多いし、同じプールに入っているので対戦を楽しみにしている」と話し、大会中に対戦したい投手については「もし1人挙げるなら（米国代表で昨季限りで現役引退した）クレイトン・カーショーだ。彼と対戦できるのはこれが最後のチャンスになるかもしれないので、勝ち上がってカーショーと対戦できる機会があればいいと思っている」と笑みを浮かべた。

13日に山本、この日は佐々木と「ライブＢＰ」（実戦形式の打撃練習）で対戦し、山本から2本の右前打、佐々木からは左前打を放つなど、メジャー２年目のキャンプでは鋭いスイングが目立っている。

「い間ライブ投球に対して打っていなかったので、まずはタイミングを合わせることが重要だと感じている。1回目、2回目、3回目とライブBPを重ねる中でタイミングを調整しているところで、だんだん良くなってきていると感じている。

2人の印象を問われると「由伸については、みんなが知っている通り素晴らしい投手だ。以前から対戦してみたいと思っていたので、数日前に実際に対戦できて良かった。彼は多くの変化球やスプリットを持っていて、打席で打者にいろいろ考えさせるタイプの投手だ。実際に対戦できて良かったし、本当に素晴らしい投手だと思う。佐々木はきょうスライダーを数球投げてきたね」と語った