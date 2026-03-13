ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米テキサス州ヒューストンで準々決勝の米国―カナダ戦が行われる。昨季で現役を引退し、今大会のために復帰していたクレイトン・カーショー投手の去就を米記者が報じると、ファンからはブーイングが起きている。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は13日、自身のXで「ミネソタ・ツインズの先発ジョー・ライ