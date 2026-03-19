WBC1次ラウンド・カナダ戦レジェンド左腕の珍行動の真相が明らかになった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの米国―カナダ戦。米国のクレイトン・カーショー投手が、試合中にビール缶を持っていたことが話題となった。カーショーは米記者に「あれが大バズリしている意味がよく分からないよ」などとコメントしている。13日（日本時間14日）の米国―カナダ戦。ブルペンで待機していたカーショーは6回、立