223¾¡º¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬WBC»²ÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤Ê¤É¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿¼Ìë¤ËÆÏ¤¤¤¿°ìÊó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¸ø¼°X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°0»þ31Ê¬¡¢¡ÖÈà¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç