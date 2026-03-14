WBC準々決勝野球のワールド・ベースボール・クラシックは13日（日本時間14日）、米ダイキン・パークで米国―カナダ戦が行われた。米国のクレイトン・カーショー投手が試合中に見せた行動に、ネット上のファンは笑いを誘われていた。この準々決勝を最後に、米国のロースターを外れると米メディアに報じられているカーショー。ブルペンで待機していたが、6回に立ち上がって移動。銀色の缶を受け取っていた。米専門メディア「ド