NBCスポーツが発表、ワイルドカード戦などでアナリストに元ドジャースのクレイトン・カーショー投手ら、最近引退した“レジェンド”3人の再就職先が決まった。米放送局「NBCスポーツ」は8日（日本時間9日）、カーショー、アンソニー・リゾ内野手、ジョーイ・ボット内野手の3人が同局のMLB放送チームに加わると発表した。豪華すぎる顔ぶれに、ファンからは「めちゃくちゃ最高」「信じられないくらい凄いことになる」と歓喜の声が