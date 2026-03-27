本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。山本由伸投手が開幕投手を務め、大谷翔平投手も「1番・DH」で先発出場。試合前のグラウンド上には超大物の姿があり、米ファンから「保険の営業ですか？」「これ誰なのよ？」と困惑の声が上がった。見慣れない姿だった。晴天のドジャースタジアムで選手と会話していたのはクレイトン・カーショー