8回にブルペンで投球練習も出番なし、米国はまさかの敗退危機■イタリア 8ー6 米国（日本時間11日・ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドのイタリア戦に6-8で敗れ、1次ラウンド敗退の危機に直面している。昨季限りで現役引退を表明しながらも今大会のみ復帰したクレイトン・カーショー投手は、8回にブルペンで肩を作ったものの登板機会はなし。もしこの