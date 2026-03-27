開幕戦でゲームを壊さず、役割を全うした山本(C)Getty Imagesさすがの内容で開幕戦を彩った。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る現地時間3月26日、山本由伸ドジャース）が今季開幕戦となる本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回（95球）、被安打5、2失点、無四球、6奪三振の内容で降板。白星スタートを切った。序盤から走者を出しながらも安定した投球を披露していた山