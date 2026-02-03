テレビ大分

八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件は2026年1月で発生から3年7か月となりましたが事件解決には至っていません。

2月2日、大分県警は1月末時点で、あわせて1万2314件の情報提供があったと発表しました。この1か月に285件の情報が寄せられています。これまでに寄せられた情報は地域別では関東が最多となっています。

別府市の事故現場（2022年）

この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです。警察は現場から逃走した八田與一容疑者を、全国で初めて道路交通法違反ひき逃げの疑いで重要指名手配に指定し、行方を追っています。

大分県警は2月2日、この事件に関する情報提供が1月末時点であわせて1万2314件寄せられていると発表しました。

これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報はおよそ1万1640件となっていて、内訳では大分県内がおよそ680件、大分を除く九州がおよそ1520件、関東が最多で4350件、近畿がおよそ1560件、その他地域がおよそ2410件となっています。

大分県警提供

また殺人などの容疑が追加された2025年6月以降の情報提供は2700件で、総情報件数の約2割となっています。

大分県警捜査一課松尾茂郎次席は「1日でも早い容疑者逮捕のため些細な情報でも構わない、情報提供をお願いします」と話しています。

情報の提供先は別府警察署、電話番号は0977-21-2131です。