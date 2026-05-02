警察による男の自宅アパートの捜索 大分県豊後大野市の山中に18歳の女性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された男が、2日殺人の疑いで再逮捕されました。 遺体が見つかった山中付近 殺人の疑いで再逮捕されたのは大分市元町の無職・姫野忠文容疑者58歳です。 警察によりますと、姫野容疑者は3月3日ごろ、自宅で中津市の18歳の女性の首をナイフで突き刺し、殺害した疑いがあるということです。 姫野容疑者