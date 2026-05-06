6日夕方、大分県中津市と福岡県を流れる山国川で10代の男の子が流され、引き上げられ病院に運ばれましたが死亡しました。 【写真を見る】【速報】山国川で10代とみられる男性が流され死亡知人と川遊び大分 6日午後4時ごろ、中津市と福岡県上毛町の境を流れる山国川で「知人が見えなくなった」と一緒にいた知人から消防に通報がありました。 現場は中津市と福岡県を結ぶ恒久橋の近くで、消防の潜水隊が川を捜索した結果、川