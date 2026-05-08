八田與一容疑者 八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件は、2026年5月で発生から3年11か月となりましたが、事件解決には至っていません。 未解決のまま発生からまもなく4年となる中、7日、大分県警は4月末時点で寄せられた情報提供の総数が1万2747件になったと発表しました。 4月の1か月だけで新たに130件の情報提供があったということです。 別府市の事故現場（2022年）