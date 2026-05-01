大分県豊後大野市の山に18歳女性の遺体を遺棄した疑いで逮捕・送検された58歳の男について、警察が2日に殺人容疑で再逮捕する方針を固めたことがわかりました。 【写真を見る】18歳女性死体遺棄事件58歳男を殺人容疑で2日再逮捕へ大分 この事件では、3月2日から行方不明となっていた中津市の18歳女性が、豊後大野市の山中で遺体で発見され、接点があったとみられる大分市元町の無職・姫野忠文容疑者（58）を死体遺棄の疑いで