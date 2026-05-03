集合ポスト焼ける 2日、大分市のマンションで集合ポストの一部が焼ける火事がありました。警察は不審火とみて捜査しています。 火事があったのは、大分市西大道の6階建てのマンションです。 集合ポスト焼ける 警察によりますと、2日午後1時ごろ、住人の男性から「火の手が上がっている」と119番通報がありました。この男性が消火にあたり、火はすぐに消し止められましたが、1階にあった集合ポストの一部