4月29日頃から、Xで高校生と思しき少年たちが通行人を襲撃する動画が拡散している。きっかけは、社会問題を取り扱うインフルエンサーの投稿。29日にインスタグラムから転載した56秒の動画が公開され、ひとりの少年が通行人を執拗に追いかけて暴行を加える様子などが収められていた。撮影場所は、店などが立ち並ぶ商店街と思しき広い歩道。少年は逃げる通行人を捕まえると、柔道の大外刈りのような足技を何度もかけて通行人を転倒さ