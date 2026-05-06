6日午後4時ごろ、福岡、大分両県の県境を流れる山国川で「12歳くらいの男の子が流されて上がってこない」と消防に通報があった。大分県警中津署によると、同市の中学1年、平原希龍さん（12）が発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。中津署によると、平原さんは山国川に架かる恒久橋の下付近で、複数人で水遊びをしていておぼれたとみられる。恒久橋から下流に約50メートルの場所で見つかった。