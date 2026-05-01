大分県豊後大野市の課長補佐が今年3月、同僚に暴行を加えたとして市が4月30日付けで減給2か月の懲戒処分としました。 【写真を見る】「腹部を拳で数回突く」公用車の鍵めぐり暴行59歳課長補佐を懲戒処分大分・豊後大野市 懲戒処分を受けたのは、豊後大野市の市長部局に勤務する男性課長補佐（59）です。 市によりますと、この課長補佐は今年3月自分が使おうとしていた公用車の鍵を持っていた同僚に対し大声で叱責した上、拳