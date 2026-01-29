µÈÊó¤òÂÔ¤Ä¸×¥É¥é1Êì¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¡¦¿ùËÜ¿¿Þæ¡¡30Æü¤ËÁªÈ´½Ð¾ì¹»È¯É½
¡¡Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü¤«¤é13Æü´Ö¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬30Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÊó¤òÂÔ¤Ä¸õÊä¹»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁª¼ê¤ÎÊì¹»¤â¤¢¤ë¡£24Ç¯1°Ì¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¡¢ºò½©1°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤¬³Î¼Â¡£¤½¤Î2¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¤ÀèÇÚ¤ËÂ³¤¯¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£¡¡¡Ê¼èºà¡á²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ùËÜ¤ÎÊý¤¬°Ë¸¶¤è¤ê¾å¤Ç¤¹¤«¤é¡½¡½¡£¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤è¤êËÜ²»¤ò¹¥¤àÃÒÊÛ³Ø±à¡¦¾®ºä¾¾¦´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤¬¡¢ÃíÌÜº¸ÏÓ¤ÎÀ¨¤ß¤òÊª¸ì¤ë¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¿ùËÜ¿¿Þæ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ºÇÂ®149¥¥í¤ò¸Ø¤ëËÜ³ÊÇÉº¸ÏÓ¤À¡£¹Ã»Ò±àÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð1Ç¯²Æ°ÊÍè¡£¡ÖÁªÈ´¤Ç150¥¥í½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹äÏÓ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÇä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¾®ºä´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸º¸ÏÓ¤Îºå¿À¡¦°Ë¸¶¤Ï¡¢¹â2½©»þÅÀ¤ÎÄ¾µå¤¬130¥¥íÂæÃæÈ×¤À¤Ã¤¿¡£µåÂ®¤ÏÅö»þ¤ÎÀèÇÚ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿ºò½©¶áµ¦Âç²ñ¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò2¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë149¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤ÈÅß¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë77¤ÈÄ¹¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤ò²¡¤·¹þ¤á¤ë¤À¤±¤Îµå°Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡150¥¥íÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÅê¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£ºò²Æ¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯Åê¼ê4¿Í¤¬¡Ö2Ç¯À¸»ÍÅ·²¦¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¦¹âÉôÎ¦¤Ï¼«¿È¤ÈÆ±¤¸º¸ÏÓ¤À¡£¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¡Ê¤Î³èÌö¡Ë¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁªÈ´¤Ç¡Ê»ÍÅ·²¦¤Ë¡Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¹Ã»Ò±à¤Ç150¥¥íÂæ¤ò·×Â¬¤·¤¿Æ±³ØÇ¯º¸ÏÓ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÀä¹¥µ¡¤òÆ¨¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â´ü¤¹½Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤ÏÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÃß¤¨¤¿ÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¸õÊä¤ÎËÜÌ¿¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¿ùËÜ¡¡¿¿Þæ¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤Þ¤Ò¤í¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£¾®1¤«¤é»ÞµÈ¥Ñ¥ï¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ä³°Ìî¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¿À¸ÍÃæ±û¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ18¤Ç¹Ã»Ò±à½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ9¡¢±óÅê90¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢84¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£