茨城県を中心に関東地方から近畿地方にかけての11都府県で、窃盗など167件もの犯行を繰り返していたとして、タイ国籍の男3人が逮捕・起訴されていたことがわかりました。窃盗などを繰り返したとして茨城県警に逮捕され、その後起訴されたのは、いずれもタイ国籍のプートパン・タウィン被告（39）、サングン・ナッタポン被告（34）、セー・オン・キッティパン被告（33）の3人です。警察によりますと、3人はおととし10月ごろから去年