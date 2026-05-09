チームのインスタグラム今季限りで現役引退するフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が8日、所属先のインスタグラムを通じて直筆メッセージを寄せた。周囲への感謝をつづるとともに、13日の引退会見に向け、「これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です」としている。シスメックスのスケートチームが8日、インスタグラムを更新。「いつも応援してくださる皆さまへ」から始まる