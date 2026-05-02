投資トラブルで揺れる合同会社クリアースカイ（TSRコード:137254873、京都市）。4月7日に債権者から破産を申し立てられ、4月14日には被害者弁護団から行政処分を求める告発を受けた。クリアースカイとは連絡が取りにくい状況が続いているが、営業活動を担っていたとされる「特別代理店」にも注目が集まっている。被害者弁護団は東京商工リサーチ（TSR）の取材に対し、「クリアースカイと同様に、特別代理店側にも破産申立や