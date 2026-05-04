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風にあおられて転倒か 東京の58歳男性が意識不明の重体、 兵庫・淡路島

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自転車兵庫県の淡路島を1周する「アワイチ」で男性が転倒し、意識不明に
  • 警察は、急な風にあおられて自転車が転倒したのではないかとみている
  • 当時、淡路島のある兵庫県南部には強風注意報が出ていた
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