全但バス（兵庫県養父市）は5月1日、運転手がバス運行中にスマートフォンで動画を再生していた事案があったことを明らかにしました。 全但バスによると、4月30日の朝に運行した豊岡駅発・但馬農高行きのバスで、運転手がスマートフォンで動画を再生し、断続的に画面を見ていたことが判明したということです。 利用者からの指摘が入り、ドライブレコーダーの映像で事実確認したということです。 全但バ