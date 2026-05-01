横浜市が、「市内全域での路上喫煙禁止」に向けた条例改正を検討している。2027年3月に開催される国際園芸博覧会に向けた施策だ。2027年1月の施行を目指している。 市内の公共の場所での歩行喫煙を禁止していたが、立ち止まったり、座って吸うことについては規制していなかった。そのため非喫煙者からは「駅周辺でたばこを吸っている人が多すぎる。受動喫煙の対策を強めてほしい」との訴えが多数上がっている。 喫煙禁止区域で