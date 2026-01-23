¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ10Ëü±ß¤Ê¤é¹Á¶è¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï10²¯±ß¤Ë¡×¤¢¤ëÉÙÍµÁØ¤¬¸ì¤ë»ýÏÀ¡£¤Ê¤¼°ìÉô¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ï¡ÈÀ¤´Ö¤Î°É¾¡É¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡Ö¼«ÂðÅê»ñ¡×¤ËÁö¤ë¤Î¤«
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±Åê»ñ²È¥Ó¥¶¤ËÆÃ²½¤·¤Æ100²¯±ß°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢20Ç¯¡¢2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Ãø¼Ô¤ÎÂç¿¹·ò»Ë»á¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤¿¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢ÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¯ÆüËÜ¿Í¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ½ñ¤ÎÈ¯´©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹·ò»Ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Ê²½¤¹¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥óÉÙÍµÁØ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¹¥¤ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¿Æ¤¬ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µ¡¹¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿µ¯¶È¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¢Æ°²èÇÛ¿®¡¢¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç°ìÂå¤Ë¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÉÙÍµÁØ¡Ë
¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤°Ëâ
¥·¥óÉÙÍµÁØ¡¢¤È¤¯¤ËÅÔÆâºß½»¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼·¿¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¡Ë¡×¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï»ä¤â¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¹¥¤¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò·ù¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Öº½¤ÎÅã¡ÁÃÎ¤ê¤¹¤®¤¿ÎÙ¿Í¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÉñÂæ¤ËÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬ÉÔÎÑ¤Ê¤É¥É¥í¥É¥í¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£²¼À¤ÏÃ¤Ê¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ç¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¾åÁØ³¬¤È²¼ÁØ³¬¤È¤Ç¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÃæÁØ³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¾åÁØ³¬¤Î½»Ì±¤Ê¤ÉÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬°ìÅÙ¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¾åÁØ³¬½»Ì±¤È²¼ÁØ³¬½»Ì±¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬°ã¤¦¤Î¤â¡¢¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Î³¬¤Î½»Ì±¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤ÆÉÔÊØ¤À¤«¤é¡¢¾åÁØ³¬¤ÈÄãÁØ³¬¤È¤ÇÊØµ¹Åª¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½»Ì±¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½µ´©»ï¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Á¤Î¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤Ê¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¸«¤«¤±¤¬½¹°¤À¤«¤éÎ®¹Ô¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢º£¸å·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¤È¤¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºÆ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ý¼þÊÕ¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´Éô¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤»¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿
¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë·ù°¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¡Ö·ù¤Ê¶â»ý¤Á¤ÎÂåÌ¾»ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¤¤ÄºÇ¶á¡¢¥«¥Í²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²ø¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ê¤É¤Î¡Ö²¶¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¶â»ý¤Á¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ°Î¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤º¡¢·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤¬ÅÔ¿´Éô¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æµ®½Å¤À¤«¤é¡¢¾å¤Ë¹â¤¯·ú¤Æ¤Æ³¬¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£10³¬·ú¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Û¤É°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÅöÁ³¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤È¤«10³¬·ú¤Æ¤Ï°¤¤¤À¤È¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ä¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬·ú¤Ä¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¾Ü¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤¬º¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¹âÃÍ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤éÇä¤Ã¤ÆÇã¤¤´¹¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¼«ÂðÅê»ñ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤ÎÅÔ¿´3¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¡Ë¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢·úÀßÃæ¤Ë´°Çä¤·¡¢´°À®¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë1³ä¤«¤é2³ä¤Ï¤Û¤ÜÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÌÜÍø¤¤¬°¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÍø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¡ÖÅÔ¿´Éô¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î²Á³Ê¤ÏÂçÂÎ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÆ°¤¤È¤Û¤ÜÏ¢Æ°¤·¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬5Ëü±ßÂæ¤Îº£¡¢¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬Ê¿¶Ñ4²¯¡Á5²¯±ß¡¿80Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·º£¸å¡¢³ô²Á¤¬10Ëü±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï8²¯¡Á10²¯±ß¤ÎÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºòº£¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿³Û¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤Êª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÎ©ÃÏ¾ò·ï¤Ï¾ù¤é¤º¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤ÇÂÅ¶¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¡Ê¾¼ÏÂ56Ç¯Å¬ÍÑ¡Ë°Ê¹ß¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢°ìÄê¤Î¸½¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤ß¤Ë¤¯¤¤ÄÂÂßÃæ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÅê»ñÊª·ï¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¡¢µï½»¼Ô¤¬Âàµî¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¿·¤·¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤óÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù¤Î¼êË¡¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤
ÆüËÜ¤Ç¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥è¥µ¥¡×¿Íµ¤¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¹¥¤¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤³¤½¤³¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥è¥µ¥»á¤Î½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÍÍø¤Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¤äÅÔ¿´Éô¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬¤Þ¤À»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥è¥µ¥»á¤Ï¡¢1997Ç¯´©¹Ô¡ÊÆüËÜÈÇ¤Ï2000Ç¯¤ËÃÞËà½ñË¼¤«¤é¡Ë¤Î¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤óÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù¡Ê¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¶¦Ãø¡Ë¤¬À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤Î¼Â¶È²È¤ÇÅê»ñ²È¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡¢¼«Âð¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï»ñ»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉéºÄ¡Ê¥³¥¹¥È¡Ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄÂÂß¤Ëµï½»¤¹¤Ù¤¤À¡£Åê»ñ¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤òÀ¸¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ò1Åï´Ý¤´¤ÈÇã¤Ã¤Æ¿Í¤ËÂß¤·½Ð¤·¡¢²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤³¤½»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÁ°½Ò¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤Î½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡¦¥¯¥ï¥É¥é¥ó¥È¡Ê¤ª¶â¤Î²Ô¤®Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ò4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡ËÅù¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂÌÌÜ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ÀÇÀ©¤ä¶âÍø¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤½¤ì¤È¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤òÀ¸¤à¤«¤é¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÅê»ñ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¼«Âð¹ØÆþ¤Ï°¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ï¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®¸ù¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥è¥µ¥»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¶¹¾®¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÅê»ñ¤Ê¤É¤Ç²ó¤êÆ»¤ò¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î»ñ»º·ÁÀ®¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥óÉÙÍµÁØ¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ê¤é¡¢¼«Âð¤È¤·¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ä¹¥Î©ÃÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤È»ñ»º¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇä¤êÇã¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ñ»º¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤óÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎËÜ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼101¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥²¡¼¥àÈ¯Çä¤Î¸å¤ËËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¡¢¤½¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼101¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥à¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à°¦¹¥²È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÉ¾È½¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à²ñ¡Ê¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à°¦¹¥²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Çà»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ßá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡ÖÉÔÏ«½êÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥²¡¼¥à²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥è¥µ¥»á¼«¿È¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÃø½ñ¤È¥²¡¼¥à¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤¿¤«¤éÂçÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤ÇÌÙ¤±¤è¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·ºáºî¤ê¤ÊËÜ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿¹ ·ò»Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¨¥ë¥ï¡¼¥ë¥É
ÂåÉ½¼èÄùÌò