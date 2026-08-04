海外留学する子どもの奨学金は課税される？「奨学金＝非課税」ではない米国…日本との違いから見える“教育支援”の考え方【国際税務の専門家が解説】

海外大学への進学を考える家庭にとって、学費負担は大きな問題です。そのなかで奨学金は、優秀な学生が学ぶ機会を得るための重要な制度となっています…