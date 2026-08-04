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税務調査で狙われる「減価償却費」と「修繕費」…税理士が教える確定申告“手残りを増やす”ための正しい節税術
中古アパート経営の“旨味”は、家賃収入だけではありません。「減価償却費」と「修繕費」を正しく活用することで、合法的に所得を圧縮し、手残りを大…
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「100万円も値上げされちゃった…」1枚の同意書にサインした年収850万円・53歳会社員の後悔。マンション管理組合の役員は、面倒でも自分でやらないと〈損する〉ワケ【マンション管理コンサルタントが警鐘】
「管理組合の役員決めが不要になる」と、投資用マンションで導入が急増している「第三者管理」。しかし、管理会社に運用を丸投げした結果、オーナーの…
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「心配で、心配で…」第一便の飛行機で〈手取り26万円〉25歳息子のアパートに駆けつけた55歳母。待ち受けていた“悲しい結末”【CFPの助言】
子どもはいくつになっても、親からみれば関係性は「子ども」のままです。しかし、年齢が上がるにつれ、親子の適切な距離感は変わってきます。ある日、…
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年金12万円・76歳母の大好物「アイスクリーム」を持って面会に行った49歳娘…老人ホームからの家路、モヤモヤが収まらなかったワケ
「親の施設入居が決まって一安心」――そう胸をなでおろしたのも束の間、面会に通うなかで親の小さな不満や自由のなさに心を痛める子世代は少なくあり…
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妻「夫が亡くなりました」→日本年金機構「書類出して」→通知まで2カ月、振込までさらに2カ月…夫の死で年金激減、遺族年金が届くまでの「4カ月」で貯金がどんどん減る妻の悲劇【CFPが解説】
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取れるもの。ですが、死亡した人の加入状況などで受給の有無が決まり…
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円安局面でも油断禁物…金投資に「為替ヘッジ」が必要な理由
円安環境が続くなか、金投資における為替の扱いが改めて問われています。これまで円安の恩恵を受け、「為替ヘッジなし」の投資が高いリターンをもたら…
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「便器からネズミが…」「高級車が巣に…」マンション住民の悲鳴。相次ぐ“野生動物トラブル”で問われる管理責任の所在【マンション管理士が警鐘】
マンションで起こるトラブルといえば、設備の故障や騒音問題が定番ですが、近年は蛇やネズミ、ハトなどの野生動物に関する“想定外の事態”が増加して…
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「えっ、なんで知ってるの？」生命保険の満期金600万円の振込からわずか3時間…67歳独居女性のもとに銀行からきた“恐ろしい電話”【FPが解説】
老後には、退職金や満期保険金など、まとまった資金を受け取る機会が多くあります。そしてそのタイミングで、銀行から資産運用や定期預金などの案内を…
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「新NISAなんてやらせない！」貯金主義の34歳妻vs投資したい35歳夫。世帯年収520万円・30代夫婦の「娘の教育費」をめぐる〈平行線の議論〉
今や一般的な選択肢になりつつある投資。金融庁の『NISAの利用状況の推移（令和7年12月末時点・速報値）』によると、NISA口座数は約2,825万口座に達し…
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「この街から出たい。でも、売れない」…“夢のニュータウン”に3,800万円で買った一戸建て。30年後、59歳会社員が不動産会社から突きつけられた「残酷な現実」
かつて「将来性抜群の街」として売り出された郊外ニュータウン。当時20代だった男性は「ここしかない」と一戸建てを購入しました。しかし30年が経ち、…
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75歳まで我慢して年金を“71万円”も増やしても、〈年金繰下げ受給〉で後悔する人とは…「配偶者が年下の人」「定年後も働く人」「特別な年金を受け取れる人」【CFPが解説】
年金の受給開始を原則通り65歳にするか、それとも遅らせるか――。この選択ひとつで、老後に受け取れる総額は大きく変わります。受給を遅らせる「繰下…
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「相続税が約760万円も安くなるのに、なぜ…？」大切な両親の実家＜時価総額1億2,000万円＞を、55歳長女が″あえて”相続しなかったワケ【司法書士が解説】
相続対策と聞くと、相続税を抑えるための生前贈与や資産組み換えを思い浮かべる人は多いかと思います。しかし、相続対策は相続税を抑えることだけが目…
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法人クレジットカード活用術――経営者が知っておきたい資金繰り改善・ポイント・付帯サービスの効果【公認会計士が解説】
法人クレジットカードは、単なる「会社の経費を支払うためのカード」と考えられがちです。しかし、上手に活用すれば、経費管理の効率化だけでなく、資…
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海外留学する子どもの奨学金は課税される？「奨学金＝非課税」ではない米国…日本との違いから見える“教育支援”の考え方【国際税務の専門家が解説】
海外大学への進学を考える家庭にとって、学費負担は大きな問題です。そのなかで奨学金は、優秀な学生が学ぶ機会を得るための重要な制度となっています…
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「必要ない人は来ないでほしい」…〈年金月15万円・82歳〉病院の“常連おばあちゃん”に向けられた20代会社員の本音。それでも通い続ける理由
「病院で長話をする高齢者がいて困る」。そんな声を耳にすることがあります。75歳以上の多くは後期高齢者医療制度の対象となり、外来受診の自己負担は…
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「孫のためなら」と老後資金を切り崩し…〈年金月13万円・67歳母〉110万円を送金後、長男から届いた“予想外の一言”
子どもや孫の進学を支えたいと、まとまったお金を援助する祖父母もいます。家族間のお金のやり取りは、善意だからこそ条件を確認しないまま進みがちで…
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ビルは売りたくない…父の死から15年以上、相続人10人が対立寸前。1億3,500万円の売却代金を円満に分配できたワケ【相続実務士が解説】
「父が亡くなってから、もう15年以上が経っていました。そろそろ相続を終わらせたいと思ったんです」──。そう話すのは、長男のYさんです。しかし、…
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1,800万円あるはずが…娘のために「夫婦の共同口座」へ〈月15万円〉貯め続けた41歳妻がATMで絶句。夫を問い詰め、判明した「消えた教育費」の行方
金融経済教育推進機構の『家計の金融行動に関する世論調査（2025年）』によると、共働き世帯の金融資産保有額は平均1,940万円ですが、より実態に近い…
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賢い社長はあえて60歳開始を選ぶ…年金が“24%減額”でも「繰上げ受給」が合理的といえるワケ【税理士が解説】
年金の受給開始時期は原則65歳ですが、60歳〜75歳のあいだで前倒しや後ろ倒しを選択することで受給額が変動します。一般的に「繰り下げて受給額を増や…
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「実の妹ではなく、いちばん感謝を伝えたい人に財産を残したい…」相続権のないパートナーに財産を残すために、60歳女性が選んだ＜終活設計＞【終活支援専門の行政書士が解説】
「私が亡くなったあとも、パートナーには安心して暮らしてほしい」。そう願っていても、事実婚のパートナーには法律上の相続権がありません。何も準備…