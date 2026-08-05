詐欺
『詐欺』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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25歳国税局職員が約1億3500万円を脱税していたとして懲戒免職
資産家女性から同情を誘い受け取った約1億5000万円を申告せず所得を隠していたという
FNNプライムオンライン
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老後資金の不安を煽るビジネスの罠、慌てて動くほどお金を失うリスク
不安から慌てて動くと集中投資や詐欺被害に遭うリスクがあると警告
livedoor ECHOES
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アインシュタイン・河井ゆずる 悲劇見舞われる「ミナミでぼったくられた」
スポニチアネックス
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年収1000万円は「幸福の天井」？研究で分かった人生の満足度の分岐点
世界160数カ国の研究で年収1000万円台前半を超えると幸福度の伸びが鈍くなるという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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SNS型投資詐欺の被害急増を受け、7省庁が大手5社に対策強化を要請
グーグルやメタなどSNS大手5社に広告主の本人確認徹底などを求めた
読売新聞オンライン
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高齢女性からの詐取金で競艇か 約1億3500万円脱税疑いで元税務職員を告発
日テレNEWS NNN
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熊本地震に便乗して被災者を狙う詐欺 消費者庁が注意を呼びかけ
FNNプライムオンライン
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パク・ナレの元マネージャー2人が恐喝未遂などの疑いで起訴される
2人は資金の私的使用を公表しない見返りとして2024年売上の10％相当額を要求したとされる
スポーツソウル日本版
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1.5億円受け取りか 国税職員処分
TBS NEWS DIG
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20代の税務署員が競艇で1億円超脱税疑い 資金は調査対象の高齢女性からか
競艇の払戻金による所得3億円超を隠し、1億円超を脱税したとみられる
読売新聞オンライン
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フランスで迷惑な営業電話が原則禁止に、事前同意がないと違法
事業者は消費者の事前同意を証明しない限り電話勧誘ができなくなる制度で
GIGAZINE（ギガジン）
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ロシアで戦死補償金を狙う「黒い未亡人」詐欺が相次いで発覚
男性と偽装結婚し入隊させて戦死補償金を詐取する手口が相次ぐという
中央日報
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値上がりするiPhoneをペイディ分割払いで賢く購入する方法
分割手数料0％・最大36回払いで、iPhone購入時の負担を軽減できる
ケータイ Watch
2026年8月6日
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地面師・ルフィグループを取材したライター2人が語る現場のリアル
NEWSポストセブン
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生命保険の満期金600万円が振り込まれた当日、銀行から電話が届いた
振り込みから約3時間後に銀行から連絡があり、資産運用商品を勧められたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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八村塁がレブロンの来日約束を暴露、「今度こそ連れてきます」と宣言
レブロン・ジェームズに最も緊張したと明かし、師弟のような関係を築いたという
THE ANSWER
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中国の「頂き女子」事情 代表的な事件では数億円規模の被害も
翟欣欣事件や胖猫事件など実例が相次ぎ男女対立の先鋭化が進んでいるという
現代ビジネス
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エジプトで自撮りしていたらガイドが「撮りますよ！」スマホ返ってこず
ライセンス証を持つ係員にスマホを渡したところ人気のない丘へ誘導され
まいどなニュース
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社長をかたる詐欺メールが急増、個人LINEへ誘導し不正送金を狙う手口とは
社長を装ったメールでLINEのQRコードを入手し最終的に不正送金へ誘導するという
まいどなニュース