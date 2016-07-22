「砂の塔〜知りすぎた隣人」は、2016年10月スタートのTBSドラマ。主演は菅野美穂。
週刊女性PRIME
「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」第4シーズンが1位を獲得
Record China
前回から1.9ポイントのアップで、最終話にして同ドラマ最高の数字を記録
スポーツ報知
高視聴率をとれば、菅野の夫・堺雅人が続編に前向きになるという声がある
日刊ゲンダイDIGITAL
「相棒」に出演する反町は松嶋主演の「砂の塔」に対抗心を抱いているという
刑事ドラマの「キャリア」は、正義が勝つ「安心感」で視聴者をつかんでいる
スポニチアネックス
きらびやかなタワーマンションで起こる連続幼児失踪事件を描いた本作
クランクイン！
一挙一動に歓声が上がる人気ぶりには、共演者たちも驚くほどだった
モデルプレス
夫の堺雅人と竹内結子は「真田丸」で、密着するシーンがあると芸能プロ幹部
東スポWEB
5％台にまで落ち込み、当初計画されていたシリーズ化も白紙になったという
菅野美穂が演じる主人公に想いを寄せる幼馴染み、生方航平役を演じる
主演の松嶋菜々子は同作終了後、TBSドラマに2クール連続で出るという
主演の菅野美穂が演じる主婦を攻撃する、高級タワーマンションの隣人役
日刊スポーツ
産後初の連ドラ主演で、隣人から家族を守ろうとする2児の母を演じる
オリコンニュース