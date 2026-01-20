2024年10月、米バージニア州ライリービルのシェナンドー国立公園で観測されたオーロラ/Saul Loeb/AFP/Getty Images/File via CNN Newsource

（CNN）太陽から放出される強力な太陽活動が地球に向かっており、米国時間の19日夜から20日早朝にかけて、予想外の場所でまばゆいオーロラが出現する公算が大きい。一方で衛星通信やGPS（全地球測位システム）の精度に影響を及ぼす可能性もある。

米国立気象局の宇宙天気予報センター（SWPC）が現在監視中の太陽放射嵐は、5段階評価でレベル4に位置づけられる。

SWPCがX（旧ツイッター）で共有したところによると、このレベルの激しい太陽放射嵐が最後に観測されたのは2003年10月。この時はスウェーデンで停電、南アフリカで電力変圧器の損傷を引き起こした。

太陽放射嵐が地球に到達すると、国際宇宙ステーション（ISS）の搭乗者のような低軌道上の宇宙飛行士や、極地路線を飛行する航空機の乗客の放射線被曝（ひばく）リスクが高まる可能性がある。

SWPCは航空会社、米航空宇宙局（NASA）、連邦航空局（FAA）、連邦緊急事態管理庁（FEMA）、北米電力信頼度協議会（NERC）、その他の事業者に対し、太陽嵐への備えを勧告した。

放射線リスクが高まる事態が発生した場合、宇宙飛行士は、24年5月に発生した極端な磁気嵐のような過去の太陽放射嵐時と同様に、宇宙ステーション内の遮蔽（しゃへい）効果の高い区域に移動することができる。

放射線量の増加は、通信や航行に利用している衛星にもリスクをもたらす恐れがある。

24年5月の磁気嵐の際、トラクターメーカーのジョンディアは、精密農業にGPSを利用している一部の顧客に障害が発生したと報告した。しかしほとんどの場合、電力網と衛星の運用者は衛星を軌道上で正常に維持し、電力網システムにおける強力な地磁気電流の蓄積を管理した。

コロラド大学ボルダー校大気宇宙物理学研究所の太陽物理学者ライアン・フレンチ氏は、衛星運用者は19日夜に対策を講じる必要がある可能性が高いものの、一般の人々への広範な技術的影響は予想されていないと述べている。

SWPCによると、オーロラは米国北半分の大部分、場合によっては南部のアラバマ州やカリフォルニア州北部まで見える可能性があるという。

CNNの気象予報士クリス・ドルチェ氏によると、ミネソタ州の大部分を含む中西部の一部では、オーロラ観測に適した晴天となる見込み。