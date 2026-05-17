【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・オズワルド（畠中悠・伊藤俊介）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気芸人、ランウェイで“胸ぐら掴まれる”小芝居披露◆オズワルド、バチバチメイクでランウェイ登場オズワルドの2人はデニムジャケットにジーンズ姿でアイメイクを施し、普段とは雰囲気を