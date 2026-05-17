私（マリコ、40代）は夫（タカヨシ、40代）と娘（サリ、中2）との3人暮らし。実家も義実家も近くにあります。私は、反抗期ゆえ娘の言葉遣いや態度が悪くなったのだと思っていましたが、どうやら義母（サナエ、70代）の影響のようです。夫は妊娠させた不倫相手（フクハラミサト、30代後半）との再婚を望んでおり、義母は不倫相手の財産目当てで再婚を望んでいるようです。私と離婚するために、夫と義母は犬や娘を利用したのだと思い