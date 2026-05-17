イギリス・ロンドンで16日、移民や難民政策に反対する大規模なデモが行われ、数万人が参加しました。郄島泰明報告：トラファルガー広場前です。デモの参加者たちは、スターマー政権は終わりだ、移民・難民政策への反対など、様々な声を上げています。このデモは、極右活動家トミー・ロビンソン氏が呼びかけたもので、数万人が集まり、スターマー政権の移民・難民政策や言論規制などへの反対を訴えました。極右団体が主導する