2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、結成10周年を記念したコラボレーションカフェ「すとぷり 10th Anniversary Party in SWEETS PARADISE」を開催すること15日、発表した。6月4日の結成10周年を祝うアニバーサリー企画として、全国のスイーツパラダイス対象10店舗にて6月2日より順次開催する。本コラボカフェでは、10周年ビジュアルを使用した店内装飾に加えて、すとぷりメンバーによる「リスナー（ファン）さんに食べて