4月期の連続ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演中の北村匠海。俳優業が盛んであると同時に『DISH//』のボーカルとしても活躍を続ける北村だが、そんな彼と“横顔がそっくり”な男性タレントにファンの注目が集まっている。【写真】北村匠海ファンも困惑した、“そっくりイケメン”俳優「え？匠海じゃないの？」ファンも困惑「最近、X（旧ツイッター）上で“北村くんが出演してる？”と話題になったのが、『JR東