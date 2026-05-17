「人は見かけによらない」そんな言葉を実感する瞬間は、案外身近に潜んでいるものです。感じの良さや優しさに安心していても、その人の本心まではなかなか分からないものです。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 完璧すぎる嫁の「裏の顔」 息子の妻・沙織さん（仮名）は、私の自慢でした。法事では真っ先に台所に立ち、親戚への配慮も完璧。私の体調まで気遣ってくれる優しい彼女を、実の娘のように可愛がって